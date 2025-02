Mattarella: "L'aggressione all'Ucraina è come il progetto del Terzo Reich"

05 febbraio 2025 a

a

a

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha pronunciato a Marsiglia un potente discorso sull'attuale scenario internazionale, paragonando l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia al Terzo Reich e invitando a trovare risposte nella storia. "La storia, in particolare quella del XX secolo, ci ha insegnato che l’ordine internazionale è un’entità dinamica, subordinata a equilibri che, ovviamente, non sono immuni dall’essere influenzati da tensioni politiche, cambiamenti economici", ha premesso nella lectio magistralis tenuta in occasione del conferimento dell’onorificenza accademica di dottore Honoris Causa dell’Università di Aix-Marseille. Partendo dalla crisi economica mondiale del 1929 e dai "fenomeni di carattere autoritario che presero il sopravvento" nei Paesi "attratti dalla favola che regimi dispotici e illiberali fossero più efficaci nella tutela degli interessi nazionali", Mattarella ha affrontato anche uno dei temi caldi del nostro tempo: quello del conflitto che sta mettendo in ginocchio l'Europa.

Zelensky dice sì a trattative dirette con Putin. La risposta raggelante del Cremlino

"Il risultato fu l’accentuarsi di un clima di conflitto - anziché di cooperazione - pur nella consapevolezza di dover affrontare e risolvere i problemi a una scala più ampia. Ma, anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa", ha spiegato il capo dello Stato. L’odierna aggressione russa all’Ucraina "è di questa natura. Oggi assistiamo anche a fenomeni di protezionismo di ritorno. La Presidente della Commissione Europa, a Davos, pochi giorni fa, ricordava che, solo nel 2024, le barriere commerciali globali sono triplicate in valore", ha continuato il presidente della Repubblica.

Video su questo argomento Mattarella "Tra Italia e Francia forti legami e collaborazioni"

"Servono idee nuove e non l’applicazione di vecchi modelli a nuovi interessi di pochi. Le università sono candidate a far emergere queste idee. Care studentesse e cari studenti, la storia è incisa nei comportamenti umani. Il futuro del pianeta passa dalla capacità di plasmare l’ordine internazionale perché sia a servizio della persona umana. Le scelte di multilateralismo e solidarietà di oggi determineranno la qualità del vostro domani. Si tratta di non ripetere gli errori del passato, ma di dar vita a una nuova narrazione. Soltanto insieme, come comunità globale, possiamo sperare di costruire un avvenire prospero, ispirato a equità e stabilità", ha aggiunto Mattarella rivolgendosi ai più giovani e riponendo la sua speranza nelle nuove generazioni.