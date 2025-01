Palazzo dei Congressi intitolato a De Gasperi, la soddisfazione di FI

28 gennaio 2025 a

Palazzo dei Congressi intitolato a De Gasperi, FI: "Bene la disponibilità del governo"

“Soddisfatti della deliberazione di Eur Spa. Forza Italia ha raccolto l’appello della Presidente dell’ANPC Garavaglia e condiviso una mozione con l’Assemblea Capitolina per avviare l’intitolazione del Palazzo dei Congressi a De Gasperi, la cui figura a partire da oggi trova rappresentanza monumentale in Roma”, così Maurizio Gasparri, Luisa Regimenti, Rachele Mussolini e Francesco Carpano, rispettivamente capogruppo al Senato della Repubblica di Forza Italia, Segretario di Forza Italia Roma, capogruppo in Aula Giulio Cesare e consigliere comunale di Forza Italia.