Palazzo dei Congressi intitolato a De Gasperi, FI: "Bene la disponibilità del governo"

24 gennaio 2025

“Bene la disponibilità del Governo ad intitolare il Palazzo dei Congressi ad Alcide De Gasperi”, così Maurizio Gasparri, Luisa Regimenti, Rachele Mussolini e Francesco Carpano, rispettivamente capigruppo al Senato di Forza Italia, Assessora regionale del Lazio e coordinatrice di FI a Roma, capogruppo in Assemblea Capitolina e consigliere comunale. “Forza Italia ha raccolto l’appello di diverse associazioni cristiane per dare il giusto riconoscimento a Roma ad una figura centrale della nostra storia repubblicana facendo approvare ad ottobre scorso un atto di indirizzo in Assemblea Capitolina che impegnava Roma Capitale ad adoperarsi, in qualità di socio di Eur Spa, per l’intitolazione del Palazzo” aggiungono. “Con la disponibilità di oggi del Governo, socio di maggioranza della società, si sta per finalizzare un importante contributo alla memoria dello statista trentino”, concludono.