Spadafora ci riprova e lancia l'ennesima associazione per rifondare la sinistra

L’ex ministro e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vincenzo Spadafora, ci riprova. Dopo essere rimasto fuori dal Parlamento alle elezioni del 2022 ora ha presentato la sua nuova Associazione politica «PrimaVera», al Salone delle Colonne, a Roma: «Oggi nasce un’Associazione politica che mette insieme persone, associazioni e comunità in tutti i settori, dalla salute all’imprenditoria al volontariato alla cultura, che nei loro territori fanno cose con successo, che sono idealmente di centrosinistra, ma che oggi non si riconoscono nei partiti che rappresentano il centrosinistra, che sono rimasti delusi e sono quelli che aumentano gli astensionisti. Oggi, infatti, l’opposizione ha un grande problema, ovvero non sa come vincere le prossime elezioni politiche e sono gli stessi elettori che non ci credono più. L’unico modo per cercare di risolvere questo problema è rifondare il centrosinistra con un progetto culturale che parta dal basso».

«Del Movimento 5 Stelle - spiega Spadafora - è interessante il senso della partecipazione che quell’esperienza stimolò, ma - sottolinea - l’uno non vale uno, qui c’è competenza, qui c’è una storia e la volontà di riprendere il concetto di politica attraverso la credibilità delle persone che suo territori fanno la differenza. E, a differenza del Movimento, noi saremo una comunità aperta».

Per quanto riguarda la collocazione politica Spadafora chiarisce che ‘PrimaVera’ sarà «sicuramente di centrosinistra, ma di un centrosinistra che deve federare gli elettori e non i leader. In questi giorni, infatti, non si parla di altro che di federatori calati dall’alto, ma il problema è, invece, federare gli elettori, e questo si potrà fare solo se facciamo capire agli elettori che davvero esiste un’alternativa a questa destra. Perché - evidenzia Spadafora - se si votasse domani e fossero contrapposte Giorgia Meloni ed Elly Schlein, vincerebbe a mani basse Giorgia Meloni. Ecco perché noi dobbiamo ridare al popolo del centrosinistra la speranza di credere che si possa vincere e governare questa Italia». «Quest’avventura nasce in maniera totalmente autonoma, ma sicuramente in futuro avremo modo di sentire tutti i leader del centrosinistra», dice ancora. Sulla possibilità, invece, che quest’associazione possa diventare in futuro una corrente del Movimento, ribadisce: «Assolutamente no, l’esperienza del Movimento 5 stelle, di cui sarò sempre contento, si è chiusa oltre 3 anni fa». «Oggi inizia un percorso completamente diverso e, se evolverà, nel prossimo anno potremo pensare di trasformare PrimaVera in un soggetto politico», la chiosa di Spadafora.