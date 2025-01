Giustizia, l'annuncio di Nordio: "Riforma approvata entro l'estate"

22 gennaio 2025 a

Nella coalizione c’è «unità di intenti con cui è stato sottoscritto il testo e lo sosterranno con la medesima determinazione». Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio nelle comunicazioni al Senato sull’amministrazione della giustizia ribadendo che «completeremo l’iter di approvazione entro l’estate e "siamo lieti che parte dell’opposizione, seppure con varie motivazioni e riserve, abbia dato la sua adesione".

Poi il ministro Nordio prende posizione anche sulle polemiche legate alla separazione delle carriere tra pubblici magistrati e giudici. «Come ho detto più volte, con la consapevolezza intellettuale e l’impegno morale di chi per oltre quarant’anni ha indossato la toga del magistrato, non c’è nessuna disposizione che, nella lettera o nella "voluntas" o nella "ratio", preveda l’assoggettamento del pubblico ministero all’Esecutivo». Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in Aula al Senato, toccando il tema della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. «Questo postulato assoluto - ha aggiunto - è garantito dalla norma positiva, che attua il principio costituzionale secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, dove le parti sono in condizioni di parità davanti al giudice terzo e imparziale. Lungi dall’indebolire l’accusa, la riforma difende e rafforza il ruolo del giudice».