Difesa, telefonata tra Meloni e Costa: rafforzare il pilastro europeo della Nato

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in vista del Vertice informale del prossimo 3 febbraio sulla difesa europea. "Nel corso del colloquio, il Presidente Meloni ha sottolineato l’esigenza di rafforzare concretamente il pilastro europeo della NATO, anche sul fronte della competitività dell’industria europea del settore, attraverso una piena complementarietà delle iniziative e dei programmi UE in ambito difesa", si legge in una nota do Palazzo Chigi.

"I due Leader - continua il comunicato - hanno inoltre condiviso l’importanza e l’urgenza di lavorare su nuovi e più efficaci strumenti comuni per sostenere gli ingenti investimenti necessari".