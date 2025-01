Torino, assalto al gazebo di FdI. Speranzon contro i "violenti rossi" e il silenzio della sinistra

11 gennaio 2025 a

a

a

Fratelli d’Italia ha denunciato un’aggressione a un gazebo del partito in Corso Racconigi a Torino questa mattina. “Ancora una volta i centri sociali antagonisti hanno assaltato violentemente un nostro gazebo, tentando di rubare materiale e bandiere ed aggredendo i militanti presenti – ha raccontato il consigliere di FdI in circoscrizione 3 Stefano Bolognesi -. Ringrazio le Forze dell’ordine presenti per essere intervenute immediatamente ed aver interrotto la violenza schierando il reparto celere”. Episodio, questo, che arriva a distanza di poche ore dalla guerriglia esplosa in strada per la morte di Ramy Elgaml e contro le forze dell'ordine e che ha attirato la reazione del vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon. "Nel consueto silenzio dei partiti di centrosinistra, i violenti rossi dei centri sociali continuano liberamente a scorrazzare nelle università e nelle strade italiane", ha dichiarato per iniziare.

Cerno: "Antagonisti? Silenzio a sinistra. Sala prenda un missile di Musk e si candidi su Marte"

"Trovo oltremodo grave, anche alla luce di questa ennesima violenta scorribanda di tipico stampo comunista, che il Comune di Torino, rigorosamente di sinistra, abbia iniziato un dialogo con gli occupanti del centro sociale Askatasuna, per trovare un escamotage che possa permettere di regolarizzare la concessione in uso agli stessi che da anni hanno sottratto alla collettività l’immobile", ha continuato Speranzon. "Questa commistione tra sinistra istituzionale ed estrema sinistra eversiva è vergognosa e sarebbe bello, ma purtroppo non succederà, che una volta per tutte i vertici del Pd la smettessero di mantenere una posizione di ambiguità e come forza politica responsabile e democratica recidessero i legami con certi gruppi eversivi. Ai nostri militanti giunga la mia piena solidarietà e l’incoraggiamento a non farsi intimorire dai vigliacchi dei centri sociali", ha aggiunto.