Siria, Tajani in missione a Damasco: l'incontro con i leader del post-Assad

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è in missione a Damasco dove questa mattina ha incontrato il capo della nuova amministrazione siriana, Ahmed Al Shara e il ministro degli Affari esteri, Hassan Al Shibani. Nel corso della giornata, il ministro vedrà degli esponenti delle comunità cristiane in Siria, della società civile e delle ong ed operatori umanitari, oltre ad una rappresentanza dei connazionali presenti nel Paese. Gli incontri, evidenzia una nota della Farnesina, hanno consentito al Ministro Tajani di confermare l’impegno dell’Italia nel sostenere il processo di transizione dopo gli anni della guerra civile e la fine del brutale regime di Assad.

«Alle nuove autorità ed al popolo siriano ho indicato come il Governo italiano voglia contribuire ad accompagnare il processo di pacificazione e ricostruzione del Paese, nel quadro dei più ampi sforzi per una stabilizzazione della regione», ha detto Tajani dopo l’incontro. Il ministro ha altresì ricordato agli interlocutori siriani il ruolo di primo piano che sta svolgendo il nostro Paese nel processo di transizione, evidenziando che l’Italia è l’unico Paese del G7 ad avere un’ambasciata operativa a Damasco. Un’azione che si accompagna ad un forte impegno diplomatico con l’organizzazione ieri a Roma di una riunione con i ministri del Quintetto ed a continui colloqui con i partner regionali, da ultimo con i ministri di Arabia Saudita e Turchia.

Nel corso degli incontri particolare attenzione è stata dedicata al tema di come favorire un processo politico inclusivo, che garantisca le libertà fondamentali di tutti i siriani e riconosca e valorizzi il ruolo dei cristiani come cittadini con pienezza di diritti. Nelle discussioni è stato affrontato anche il tema della situazione di sicurezza ed delle necessità socio-economiche del Paese alla luce del lungo conflitto civile. Il ministro ha quindi annunciato un pacchetto di nuovi interventi di cooperazione allo sviluppo, che vedrà coinvolte le organizzazioni della società civile italiana. Sul tema, prosegue la nota, si ricorda che l’Italia dal 2019 ha previsto uno stanziamento medio anno di oltre 40 milioni di euro per la popolazione siriana e per i rifugiati nei Paesi limitrofi. Tajani ha infine indicato la volontà di rafforzare il coordinamento con i partner internazionali e le Nazioni Unite anche sul fronte dei rifugiati, per favorirne un rientro in Siria su base volontaria e in maniera sicura e dignitosa. Nel corso della missione il ministro ha visitato la Moschea Omayyadi, uno dei luoghi più simbolici dell’Islam, e si recherà anche alla cappella di San Paolo di Damasco.