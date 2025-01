Cecilia Sala libera, la telefonata di Mattarella a Meloni: cosa trapela dal Quirinale

08 gennaio 2025 a

a

a

"Sto andando a Roma, sono felicissima". Così Elisabetta Vernoni, madre della giornalista Cecilia Sala, contattata da L’Aria che tira su La7 commenta la liberazione della figlia dal carcere di Evin a Teheran, dove era detenuta dal 19 dicembre scorso. La donna ha ricevuto anche la telefonata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che come primo atto ha espresso al presidente del consiglio Giorgia Meloni i complimenti per il ritorno di Cecilia Sala in Italia. Poi ha telefonato alla mamma di Cecilia Sala. "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni i complimenti per il ritorno di Cecilia Sala in Italia. Successivamente, ha telefonato alla mamma di Cecilia Sala, che aveva incontrato nei giorni successivi all’arresto", si legge in una nota sul sito del Quirinale.

Cecilia Sala torna in Italia: è libera. L'annuncio di Meloni ai genitori

La cronista e autrice di podcast è in volo da Teheran all'aeroporto di Ciampino, dove troverà ad attenderla la premier Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Lo ha detto il capo della Farnesina intervenendo al Tg2. Assieme alla premier "ci sarò anche con la famiglia [di Cecilia Sala, ndr]. È stato un fermo che mi ha toccato in modo particolare, anche perché sono amico personale del papà di Cecilia. Quindi mi sono mosso non solo con l’impegno di chi lo deve fare perché è responsabile della politica estera, ma perché ho un legame affettivo con il padre. Ho sentito quindi la doppia responsabilità", ha detto il vicepremier. "Come è stato con Alessia Piperno, è il risultato di un grande lavoro di squadra. Il governo, l’intelligence, la diplomazia. Tutti impegnati dal presidente del consiglio al sottosegretario Mantovano, ai nostri diplomatici. Siamo riusciti ad ottenere in tempi brevi un risultato importante: riportare a casa una nostra connazionale", ha aggiunto Tajani con comprensibile soddisfazione per un successo del governo e della diplomazia italiana.