Musk risponde a Salvini, un accordo su Starlink "sarebbe grandioso"

"Sarebbe grandioso. Altri Paesi in Europa chiederanno di poterlo utilizzare". Elon Musk commenta così un tweet su X del vice premier Matteo Salvini che parla di opportunità in caso di eventuale accordo per l’utilizzo della connessione web tramite i satelliti di Starlink in Italia. Il leader della Lega aveva scritto un post in inglese: "Elon Musk è una figura di spicco nell'innovazione globale: un eventuale accordo con lui e SpaceX per garantire connettività e modernizzazione in tutta Italia non sarebbe una minaccia ma piuttosto un'opportunità".

"Sono fiducioso che il Governo si muoverà in questa direzione perché fornire servizi migliori ai cittadini è un dovere", le parole del leader della Lega su X. Poi il tweet di Musk: "Sarebbe grandioso. Altri Paesi in Europa chiederanno di poterlo utilizzare".

L'indiscrezione su un possibile accordo per la rete internet via satellite era rimbalzata dagli Usa dopo la visita della premier Giorgia Meloni a Mar-a-Lago dal presidente eletto Donald Trump. L’agenzia americana Bloomberg ha parlato di una trattativa in fase avanzata per 1,5 miliardi di euro. Ma ieri mattina è arrivata la precisazione di Palazzo Chigi: "La Presidenza del Consiglio smentisce che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il governo italiano e la società SpaceX per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink". E ancora: "Le interlocuzioni con SpaceX rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società, in questo caso con quelle che si occupano di connessioni protette per le esigenze di comunicazione di dati crittografati", continua la nota di Palazzo Chigi che "smentisce ancora più categoricamente, considerandola semplicemente ridicola, la notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l’incontro con il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump". Insomma, "interlocuzioni" e non un accordo raggiunto, ma tanto basta a scatenare le opposizioni.