Veltroni spiazza Schlein sulla sicurezza. Mineo: "Così la sinistra perderà sempre"

Tra il caso di Cecilia Sala e la polemica per le interlocuzioni tra il governo ed Elon Musk su intervet via satellite, c'è grande attesa per la conferenza stampa slittata a inizio anno della premier Giorgia Meloni. Ma nel corso della puntata di martedì 7 gennaio di Omnibus, su La7, si parla anche dello stato di salute dell'opposizione, a partire dalla decadenza della governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, del Movimento 5 stelle. Corradino Mineo cita a proposito l'editoriale di Marco Travaglio, "l'aedo dei 5stelle" lo chiama il giornalista, in cui si parla di "dilettantismo, pressappochismo e cialtroneria" sul caso delle rendicontazioni elettorali.

Ma l'ex direttore di RaiNews e senatore del Pd, poi virato più a sinistra, punta il dito anche sul partito di Elly Schlein e su uno dei punti di riferimento della galassia dem: Walter Veltroni. "Questa sinistra, non solo in Italia, non ha una linea", attacca Mineo, "e sto parlando del Pd, che ha pensato che governando avrebbe gestito le contraddizioni". Ma perché Veltroni? Il fondatore del Pd oggi sul Corriere della sera scrive che "sbaglia la sinistra a pensare che il problema della sicurezza dei cittadini non sia una priorità, non la riguardi. Che sia solo un’invenzione o una semplice percezione indotta da social, media, politica. E non sbaglia solo perché così lascia spazi enormi alla destra e a derive securitarie che possono essere pericolose per la stessa convivenza pacifica". Insomma, le priorità degli italiani sono lavoro, sanità e sicurezza, e la sinistra se ne deve rendere conto.

L'articolo di Veltroni "è l'esempio di perché questa sinistra perderà sempre - commenta invece il giornalista - perché la sinistra non deve imitare la destra, deve trovare soluzioni diverse ai problemi del Paese mentre lui dice che c'è un problema sicurezza, e come no... C'è un problema immigrazione, non corriamo? Ma se tu non hai una tua identità, ma dove vai?", attacca Mineo.