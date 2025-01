Sardegna, il giallo Todde s'infittisce. Quel rendiconto che porta la firma del senatore Licheri

Aldo Torchiaro 06 gennaio 2025 a

Il giallo-Todde si infittisce. Il rendiconto delle spese del comitato elettorale del M5S per Alessandra Todde porta la firma del senatore Ettore Licheri. L’avvocato sassarese, a Palazzo Madama dal 2018, non risulta però essere mai stato nominato mandatario della candidata presidente, poi eletta. Sarebbe servito un atto notarile, che però non esiste. E sarebbe servita una relazione asseverata delle entrate e delle uscite che sono servite a promuovere la candidatura di Alessandra Todde. Il documento che esaminiamo è datato 23 maggio 2024. E già nelle note in premessa tradisce un passo falso: «Il pagamento di tutte le spese risulta dalla lista movimenti Intesa Sanpaolo c/o sportello Roma Montecitorio». Non viene riportato il titolare, mentre la legge prevede invece l’apertura di un conto dedicato alla singola campagna e intestato al mandatario. L’intera campagna delle Regionali della candidata presidente sarebbe costata novantamila euro circa. Entrate ed uscite si equivalgono. Ci sono cinque bonifici ricevuti dal M5S, via di campo Marzio, Roma, per un totale di 55 mila euro. 18 mila euro versati dal Partito Democratico. Mille euro versati da Sinistra Italiana.

E ci sono sedici versamenti minori via Paypal, da singoli sostenitori, alcuni dei quali non sardi. Chiara Appendino versa 500 euro. Lo stesso Ettore Licheri versa 330 euro. Quando poi andiamo alla voce delle uscite, ecco di nuovo il senatore Ettore Licheri, stavolta in veste di destinatario di un rimborso nota spese per 2000 euro. Che praticamente avrebbe attribuito a se stesso. Lo stesso giorno, il 4 marzo, insieme con lui riceve un rimborso nota spese anche Claudia Mameli, giornalista. Ha ricevuto 2602 euro. Troppo poco, per una campagna elettorale. Troppo, per un singolo evento. «Nessun mistero. Questa cifra non è nient’altro che un rimborso di quattro mesi di campagna elettorale nella quale ho dato supporto nelle attività di comunicazione», chiarisce Mameli.

Altro giallo, quello delle due fatture pagate dal comitato elettorale a BodyBody Snc. Si tratta di una ditta di abbigliamento sportivo di Cagliari. E le spese di abbigliamento non sono ammesse, nel rendiconto. Il titolare dell’attività, contattato, spiega che si tratta del canone di locazione di una sua proprietà al comitato Todde, per la durata della campagna. Insomma, la sede elettorale di Cagliari sarebbe costata in tutto 5670 euro. Sarebbe bastato riportare la dicitura «locazione sede elettorale». Ma i pasticci, in questa vicenda, sembrano destinati a non finire mai.