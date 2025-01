Usa, Meloni da Trump e si prende gli elogi: “Ha davvero preso d'assalto l'Europa”

05 gennaio 2025 a

Visita lampo di Giorgia Meloni da Donald Trump. L’aereo del presidente del Consiglio è ripartito da Palm Beach alle 23.06 locali, ovvero le 5.06 del mattino in Italia, secondo quanto riporta il sito flightradar24. A Mar-a-Lago, in Florida, è andata in scena una cena tra i due. Erano presenti anche il futuro Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, il futuro Segretario al Tesoro Scott Bessent, il futuro ambasciatore Usa in Italia Tilman Fertitta e l’ambasciatrice d’Italia negli Usa, Mariangela Zappia.

Secondo il giornalista del ‘Wall Street Journal’ Alex Leary, Trump avrebbe detto sulla premier Meloni: «Ha davvero preso d’assalto l’Europa. È molto emozionante, sono qui con una donna fantastica, il primo ministro italiano». Trump, Meloni e Rubio hanno guardato la prima di un documentario sulle elezioni del 2020, che si conclusero con la vittoria di Biden e l’assalto dei trumpiani a Capitol Hill. Anche Rubio si è espresso su Meloni: «Un’ottima alleata, una leader forte». Il documentario sulle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 si concentra sugli sforzi di John Eastman, avvocato e accademico americano, che tentò di mantenere in carica Trump e ostacolare la certificazione della vittoria di Joe Biden. Eastman è stato accusato penalmente e ha perso l’idoneità a esercitare la professione di avvocato presso i tribunali dello Stato della California. Eastman è stato anche accusato come co-cospiratore nell’atto di accusa federale presentato contro Trump per i suoi tentativi di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 e impedire la certificazione dell’elezione di Biden. Erano presenti, tra gli altri - riferisce una giornalista della Cbs - Mike Waltz, Peter Navarro, Alan Dershowitz, Rudy Giuliani e Michael Flynn.