Renzi-La Russa, Fratelli d'Italia al contrattacco: “Fuori dalle righe”, “Squallida battuta”

Botta e risposta teso in aula tra Matteo Renzi e Ignazio La Russa durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia sulla legge di bilancio. Tutto comincia con la richiesta del leader di Italia viva al presidente del Senato di far rispettare il silenzio in aula durante l’intervento. La Russa ribatte che il rumorio di sottofondo è nella norma e chiede a Renzi di evitare di dare lezioni. A quel punto Renzi sbotta: «Lei, camerata La Russa, deve abituarsi a rispettare le opposizioni in questa aula». Replica il presidente del Senato: «E lei deve abituarsi ad avere la cortesia di non sfuggire la verità». Controribatte Renzi alludendo all’epiteto ’camerata’: «Pensavo di averle fatto un complimento». E aggiunge sul rumore in aula: «Il presidente non avverte i rumori, è tipico dell’età che avanza...».

Ma Fratelli d’Italia non fa passare in sordina la ‘battuta’ sull’età. «Oggi Renzi è andato completamente fuori dalle righe quando si è accorto che, mentre parlava in dichiarazione di voto, i senatori di centrodestra, anziché contestarlo, non prestavano attenzione al suo intervento e, pur senza disturbare, erano (come direbbe il poeta) ’in altre faccende affaccendati’. La cosa era per lui intollerabile e allora avanti con offese agli esponenti della maggioranza, sgarberie di basso livello verso il presidente La Russa, reo (secondo lui) di non obbligare l’aula ad ascoltarlo in religioso silenzio; e poi una intemerata contro una norma che ritiene lo colpisca personalmente nei suoi interessi economici. Ma nessuno è caduto nel tranello di ingaggiare una rissa verbale con l’ex presidente del Consiglio. Forse per lui un colpo più duro di quelli che gli riservano gli elettori», la presa di posizione del presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

Poi tocva anche a nota Antonella Zedda, vicecapogruppo dei senatori di FdI: «Se un parlamentare di Fratelli d’Italia avesse offeso per la sua età un presidente del Senato di diversa estrazione politica sarebbe accaduto comprensibilmente il putiferio. Ma non sarebbe potuto succedere, perché Fratelli d’Italia conosce il rispetto delle istituzioni e delle persone. È stato invece Renzi, oggi, a farsi interprete di una squallida battuta contro La Russa, e ancora non è arrivata da parte dell’opposizione né una parola di condanna verso Renzi né di solidarietà verso La Russa. Questo dimostra il livello di abbrutimento cui è ridotta una sinistra che vorrebbe dare patenti di moralità ad altri».