Fisco, "prima o poi pagherà anche l'hotel Plaza...". La bordata di Gasparri a Paladino e Conte

"Quelli che non pagano le tasse le stanno pagando, prima o poi anche l’hotel Plaza verserà quei 29 milioni che pare debba allo Stato italiano di cui ho letto sui giornali". La stoccata arriva dal capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal Governo sulla legge di Bilancio, e seppur senza fare nomi, è indirizzata alla compagna del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, Olivia Paladino.

Olivia Paladino, "il fisco vuole 29 milioni": bomba debiti sull'Hotel Plaza

È di pochi giorni fa la notizia, lanciata da Open, che il fisco vuole 29 milioni di euro da Paladino per l'attività di famiglia, il grand Hotel Plaza il cui bilancio 2023 è stato approvato "fra mille difficoltà". L'albergo "raddoppia il rosso" per i debiti accumulati e "rischia di chiudere". Infatti le criticità che emergono sono evidenti, tanto che "anche i revisori dei conti non hanno potuto dare il via libera al bilancio del Plaza se non con riserva".