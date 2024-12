Olivia Paladino, "il fisco vuole 29 milioni": bomba debiti sull'Hotel Plaza

24 dicembre 2024 a

a

a

"Il fisco vuole 29 milioni di euro da Olivia Paladino", nota per essere compagna dell'ex premier Giuseppe Conte, capo del Movimento 5 stelle. Lo scrive Open mettendo sotto alla lente il bilancio 2023, finalmente approvato "fra mille difficoltà", relativo all'attività di famiglia, il grand Hotel Plaza, che "raddoppia il rosso e rischia di chiudere".

Dalle carte emerge la "bomba finanziaria che rischia di travolgere la proprietaria", Olivia Paladino, "e la sorella Cristiana con cui divide il controllo. Le due sorelle, che oggi hanno il controllo dell’impero immobiliare costruito dal padre Cesare Paladino, stanno accumulando perdite in ogni società controllata e sono pure inseguite dal fisco italiano per milioni di vecchie tasse non pagate", si legge nell'articolo. Le criticità che emergono sono evidenti, tanto che "anche i revisori dei conti non hanno potuto dare il via libera al bilancio del Plaza se non con riserva".

L'articolo riporta anche le parole di Cesare Paladino, nella nota integrativa: "Si evidenzia che la perdita risultante a bilancio è particolarmente influenzata dalle componenti negative straordinarie indicate in nota integrativa e legate alla ricognizione del debito risultante presso l’agente della Riscossione, la quale si è resa necessaria al fine di illustrare in maniera corretta e chiara le consistenze patrimoniali nette anche in vista dell’imminente cessazione degli effetti di sterilizzazione delle perdite pregresse previsti dal legislatore ex. L 178/2020, dl 228/2021 e dl 198/2022". Negli anni precedenti i debiti con il fisco erano stati superati dai Paladino, approfittando anche della possibilità concessa dal governo Conte e poi dal governo Draghi in periodo Covid. Ora i nodi vengono al pettine. "Nel bilancio approvato il 5 dicembre scorso sono emerse fra le sopravvenienze passive sanzioni e interessi per tasse non pagate per un valore di 7,8 milioni di euro, che hanno portato il debito della società che gestisce il Plaza nei confronti del fisco alla cifra- bomba di 29,859 milioni di euro", scrive il sito diretto da Franco Bechis. Numeri che pesano sui conti e che, viene fatto notare, renderanno necessaria una iniezione di capitale per evitare di portare i libri in tribunale.