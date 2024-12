Sondaggi, il bilancio 2024: un crollo clamoroso e Italia più bipolare

Sullo stesso argomento: Nessuno come Meloni: i dati del sondaggio che la premiano dopo due anni

È sempre più divisa in due schieramenti l'opinione pubblica italiana. Il bilancio degli orientamenti di voto, frutto dell'integrazione dei sondaggi dei principali istituti, vede primeggiare il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, tutt'altro che eroso nel consenso dai due anni di governo. Se la coalizione di centrosinistra cresce, il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte sulla scia della faida interna con Beppe Grillo vede un tracollo delle intenzioni di voto.

Insomma, il 2024 è stato un anno di "riposizionamento" per molti elettori: complici significativi appuntamenti elettorali, come le Europee e alcune consultazioni Regionali, il quadro si è decisamente bipolarizzato rispetto a un anno fa. È la fotografia consegnata dall’ultima Supermedia del 2024 Agi/YouTrend, con il bilancio per tutte le forze politiche. Se FdI rimane primo partito, mantenendosi stabile per tutti i 12 mesi, il centrosinistra ’a trazione' Pd-Avs si rafforza mentre nello stesso arco di tempo M5s perde quasi 5 punti. Anche le forze ’non allineate', come Azione, Italia Viva e +Europa, nello stesso periodo lasciano sul campo 2 punti e mezzo. Circostanza di cui finisce per beneficiare FI, unico partito di centrodestra a rafforzarsi nel 2024.

Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste, in un confronto con i dati del 28 dicembre scorso: FDI 28,9 (+0,1) PD 23,3 (+4,0) M5S 11,5 (-4,8) Forza Italia 9,1 (+2,3) Lega 8,7 (-0,1)Verdi/Sinistra 6,1 (+2,4)Azione 2,5 (-1,3)Italia Viva 2,3 (-0,7)+Europa 2,0 (-0,5)Noi Moderati 1,1 (=) Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 48,1 (+2,2) Centrosinistra 31,5 (+6,0)M5S 11,5 (-4,8)Terzo Polo 4,8 (-2,0)Altri 4,1 (-1,4).