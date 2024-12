Sondaggio Pagnoncelli, i dati che premiano Meloni e il governo dopo due anni

27 dicembre 2024 a

Cala il gradimento degli italiani verso il governo e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma rispetto ai recenti esecutivi che sono durati almeno due anni l’arretramento è meno consistente. Questo il dato che emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere delle Sera. «L’apprezzamento per il governo è, a conclusione di quest’anno, stimato a un indice di 41», con «un calo di tre punti rispetto a un anno fa e di 13 punti rispetto all’insediamento», scrive Nando Pagnoncelli sul quotidiano di via Solferino, osservando che il governo Berlusconi IV (2008-2011) aveva perso 16 punti, mentre l’esecutivo guidato da Renzi (2014-2016) ben 23 punti. Per quanto riguarda la premier Giorgia Meloni, il suo gradimento è stimato al 42, «con una perdita di due punti nell’anno e di 16 punti rispetto al momento dell’insediamento».

L'anno d'oro di Meloni. Elly cresce, Conte crolla. Tajani si gode la rimonta

Dal punto di vista delle intenzioni di voto si registra un consenso solido per Fratelli d’Italia (saldamente al primo posto con il 27,6%), Pd (seconda forza politica con il 22,5%, 3,4 punti sopra il risultato delle politiche) e Avs (stimata al 6%, oltre due punti sopra le politiche).