Open Arms, Salvini: "Saluti a Saviano e alla sua profezia". E rilancia il video

Con poche e puntuali parole, Matteo Salvini, che è stato assolto dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio "perché il fatto non sussiste", ha commentato il video-profezia di Roberto Saviano sul processo Open Arms. "Saluti a Saviano e alla sua profezia", ha scritto il leader della Lega ripubblicando il filmato tornato virale dopo la sentenza. "Matteo Salvini, solo lui sarà condannato per reati legati all'immigrazione, non le ong. Matteo Salvini andrà in carcere con una condanna pesante dato che è accusato di sequestro di persona. E noi saremo lì ad assicurargli condizioni di detenzione dignitose", scandiva lo scrittore con convinzione. Parole, le sue, smentite dalla decisione del giudice del Tribunale di Palermo e che ora attirano le reazioni sia del centrodestra che degli italiani.

Saluti a Saviano pic.twitter.com/kptcWBjGrL — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 22, 2024

"Ennesima figuraccia di Saviano", ha scritto in calce al video Fratelli d'Italia. "Saluti carissimi a Saviano. Ma non era quello che se vinceva la Meloni andava via dall’’Italia? Che aspetta?", "Quanto gufa Saviano, gli è andata male", "Ennesima figuraccia, non ci prende mai", "È uno dei tanti pseudo acculturati sinistri, arricchitosi con gli slogan sull'antifascismo...senza il fascismo", "Mi piacerebbe vederlo in un confronto televisivo con l'avvocato Bongiorno", "Erano troppo convinti che sarebbe andata così... Qualcosa gli ha rotto le uova nel paniere e sconvolto il piano", "Ma Saviano non è quello contro ogni forma di sfruttamento umano?come fa a stare con le navi che traghettano vite umane in cambio di soldi, danaro e potere?": sono alcuni dei commenti apparsi sui social in queste ore.