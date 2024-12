L'annuncio di Salvini: "Aumenta livello di sicurezza per Natale e Capodanno"

21 dicembre 2024 a

Le immagini in arrivo dalla Germania dell’attentato al mercato di Natale di Magdeburgo sono «drammatiche. Spero che non salga il numero delle vittime. Non c’è giustificazione alcuna, stavo leggendo le giustificazioni più diverse per questo assassino saudita. Uno che investe bambini e anziani nei giorni di festa è un folle qualunque sia la sua pseudo-idea. Occorre estrema attenzione e cautela, sono sicuro che il governo italiano aumenterà il livello di sicurezza per Natale e Capodanno». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Roma.

«Ho letto che» l’attentatore di Magdeburgo «aveva fatto domanda di asilo. Per carità di dio, questo non vuol dire che tutti quelli che ottengono asilo politico poi vanno in giro a sterminare i mercatini di Natale», ha aggiunto Salvini. «Sicuramente l’immigrazione irregolare ha portato a un aumento dei reati. Uscendo dal dramma di Magdeburgo, in Italia gli immigrati irregolari e clandestini sono ahimè responsabili della maggioranza di alcune fattispecie di reati. Il che vuol dire che gli italiani non delinquono? No. Gli italiani delinquenti qua sono e qua me li devo tenere, i delinquenti del resto del mondo potrebbero anche tornare al loro Paese a scontare la pena», ha detto ancora il leader leghista.