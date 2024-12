Open Arms, Cruciani non si tiene con Parenzo: "Avanti così! Sacrosanto"

Luca De Lellis 21 dicembre 2024 a

Che Matteo Salvini c’entrasse poco con l’accusa di sequestro di persona pareva lapalissiano. La sentenza del Tribunale di Palermo sull’ormai celeberrimo processo Open Arms, che afferma quanto già in tanti sostenevano - e cioè che “il fatto non sussiste” – non riconsegna però né al leader della Lega il tempo, i soldi e la tranquillità spesi in questi tre anni per difendersi, né giustizia ai migranti rimasti a soffrire sulla nave per giorni, sequestrati non da Salvini, ma dai responsabili dell’equipaggio della Ong Open Arms. Eppure David Parenzo sembra ci sia rimasto male quando, in diretta alla Zanzara, ha saputo della notizia.

La scena andata in onda nel programma condotto in coppia con Giuseppe Cruciani assume contorni comici, come riporta anche il sito di Nicola Porro. “Fermi tutti, Salvini assolto!”: sono le prime parole che escono dalla bocca di Cruciani una volta venuto a conoscenza della sentenza pronunciata dalla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo presieduta da Roberto Murgia. Parenzo non si tiene: “Ma come assolto?”, domanda con voce quasi affranta. Allora il presentatore della trasmissione radiofonica di Radio24, da vera Zanzara, lo punge: “Ah, quindi sei dispiaciuto?”. Il giornalista di La7 continua a manifestare il suo disappunto: “Ma è clamoroso, io non ne parlo più”.

Cruciani a quel punto fa emergere tutto il suo lato fazioso nei confronti di questa vicenda, esultando come per un gol della sua squadra del cuore: “E avanti così! Lo dico con grande sobrietà – scherza – c’è un giudice a Berlino, anzi, a Palermo”. Parenzo allora non ci sta e replica con veemenza: “Quindi ora i giudici non sono tutti comunisti come dite?”. Ma Cruciani chiude la polemica mostrando la sua vena tutt’altro che diplomatica: “Chi lo ha incriminato è una cosa, chi lo ha giudicato un’altra. Avete rotto il c**o a uno che aveva fatto una cosa sacrosanta, impedire a dei migranti di venire in Italia”. E a Parenzo che afferma sarcasticamente, “quindi da oggi si possono sequestrare le persone”, Cruciani invita Salvini a querelarlo. Così sarà? Lo scopriremo, forse, nelle prossime puntate.