La lezione alla sinistra di Massimiliano Fedriga: "Contrario a qualunque censura"

19 dicembre 2024

Massimiliano Fedriga dà lezioni alla sinistra sulla censura ai cantanti. Anche in Friuli Venezia Giulia nel recente passato la sinistra ha provato a bloccare l'esibizione dei cantanti ma, almeno lì, Fedriga ha bloccato qualunque tipo di tentativo censorio. Oggi anche Gualtieri dovrebbe tenerne conto. "La maggioranza dei concerti musicali che si svolgono in Friuli Venezia Giulia godono del finanziamento della Regione stessa - ha detto Fedriga nell'assemblea regionale del Friuli Venezia Giulia - Se questa fosse l'impostazione noi non potremmo chiamare neppure Vasco Rossi perché ha scritto "Colpa di Alfredo", Fedez, Blanco e nessun cantante che esprima concetti che oggettivamente non sono condivisibili. Però mi sorprende che da un gruppo di sinistra non si comprenda che anche nella provocazione che esprime il disagio giovanile, anche quello peggiore, non possa sfruttarlo per far nascere una riflessione positiva. E mi sorprende che da un gruppo di sinistra venga questo tipo di attività censoria. Io non condivido per nulla quello che dicono molti cantanti moderni, però credo che serva il rispetto di comprendere quel disagio e non nasconderlo sotto al tappeto di fronte a un'interrogazione di un perbenismo che non ho mai visto e che mi sorprende che venga da un'aria politica come la sua"