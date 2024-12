M5S, le capriole di Fico sul terzo mandato: “Voto chiaro. Impossibile tornare alle origini”

10 dicembre 2024 a

Anche un ex fedelissimo come Roberto Fico volta la faccia a Beppe Grillo. “Noi tutti siamo sempre artefici del nostro destino. Dobbiamo distinguere il lato personale da quello politico. Sotto questo aspetto ho espresso più volte in questi mesi una convinzione, quella che non si possa tornare alle origini. Negli anni abbiamo fatto un percorso, abbiamo fatto delle scelte e le abbiamo fatte tutti insieme. Lo stesso Beppe le ha fatte”, le parole al Corriere della sera dell’esponente del Movimento 5 Stelle.

La poltronissima di Conte. Tra i big del M5S è caccia al 3° mandato

“Io credo che il nostro nome sia prezioso perché ci ricorda la strada che abbiamo fatto, da dove proveniamo e chi siamo. Siamo un movimento radicato nella sua storia ma anche proiettato verso il futuro”, spiega l’ex presidente della Camera che poi tra l’altro aggiunge: “Il tema delle origini mi sta a cuore e lo comprendo, ma è nei fatti superato da tempo. Poi è chiaro che da parte nostra ci deve essere un impegno rinnovato per rafforzare la nostra azione politica. Dopo l’assemblea costituente siamo tutti chiamati a uno sforzo aggiuntivo”. “Sui mandati c’è stato un voto chiaro degli iscritti rispetto alla revisione di questa regola. Adesso verrà elaborata una proposta coerente con le indicazioni della Costituente”, sottolinea invece Fico sulla tematica del terzo mandato, tanto osteggiata da Grillo nella lotta con Giuseppe Conte.