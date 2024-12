Valditara in Algeria: "Collaborazione nell'istruzione"

03 dicembre 2024 a

a

a

«Sono stato in visita in Algeria per consolidare la collaborazione tra i due Paesi nel settore dell’istruzione. Nel corso della missione, ho siglato due Memorandum d’Intesa (MoU) con il Ministro dell’Istruzione Nazionale algerino, Mohamed Seghir Saadaoui, e il Ministro della Formazione e Istruzione Professionale, Yacine El-Mahdi Oualid. Queste intese rappresentano un momento importante nella collaborazione tra Italia e Algeria». Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, su Facebook al termine della sua visita in Algeria.

«Grazie ai Memorandum compiamo un ulteriore passo avanti nelle nostre già solide relazioni, valorizzando il comune impegno a promuovere la qualità della formazione attraverso la ’diplomazia della scuolà, venendo incontro alle esigenze delle imprese italiane che investono o che intendono investire in Algeria e creando le condizioni per una immigrazione regolare di giovani già formati nella nostra lingua e nella nostra cultura - ha aggiunto - il primo Memorandum è finalizzato al potenziamento dell’insegnamento della lingua italiana nelle scuole algerine e alla promozione della cooperazione nel campo dell’istruzione tecnologica, in termini di scambi e partenariati.Si prevede tra l’altro l’organizzazione di un corso di qualificazione e sviluppo professionale rivolto a docenti algerini di lingua italiana. Il secondo Memorandum, siglato con il Ministro della Formazione e dell’Istruzione Professionale, è dedicato alla cooperazione nel settore dell’istruzione tecnica e professionale, con un focus particolare sui partenariati tra istituti e sulla promozione delle ITS Academy italiane. L’Italia è impegnata in una profonda riforma dell’istruzione tecnica e professionale, con l’obiettivo di creare un legame più forte tra la scuola e il mondo del lavoro».