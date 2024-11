Alemanno: "Domani in piazza per la Palestina e l'alternativa a Gualtieri"

29 novembre 2024 a

a

a

Si terrà domani, alle ore 17 e a Largo Goldoni (Roma), la manifestazione del Movimento Indipendenza. “Nonostante le sospette revoche delle concessioni di sale che abbiamo subito, domani si terrà ugualmente la nostra manifestazione per fermare i massacri in Palestina e per costruire l’alternativa al sindaco Gualtieri. Abbiamo scelto di organizzarla in una piazza nel cuore di Roma: domani alle ore 17 a Largo Goldoni parlerò insieme agli altri dirigenti del Movimento e alle delegazioni della comunità libanese e palestinese", ha annunciato Gianni Alemanno.

Movimento Indipendenza, sabato 30 novembre la manifestazione pro-Palestina a Palazzo Ripetta

"Vogliamo essere il contraltare della manifestazione pro palestinese organizzata dalla sinistra antagonista: come hanno dimostrato le dichiarazioni di Papa Francesco, la causa della pace in Palestina è troppo importante per consegnarla solo ad un mondo politico ancorato a vecchi schemi antagonisti. Tutto il popolo italiano deve costringere il nostro Governo ad uscire dall’ambiguità e fare la sua parte per fermare Netanyahu invece di sostenerlo in tutti i modi", ha continuato il segretario nazionale del Movimento Indipendenza.

"Ci hanno tolto la sala, diamo fastidio". La denuncia di Alemanno

Sul versante romano, ha aggiunto, "siamo stanchi di vedere un centrodestra silenzioso, mentre l’amministrazione del Sindaco Gualtieri infligge ai nostri concittadini ogni genere di difficoltà e sofferenza quotidiana. Dobbiamo costruire un’alternativa in vista delle comunali che si terranno al massimo tra due anni", ha concluso Alemanno.