Movimento Indipendenza, sabato 30 novembre la manifestazione pro-Palestina a Palazzo Ripetta

27 novembre 2024 a

a

a

“Lo stesso giorno in cui la sinistra antagonista sfila nella manifestazione di Piazza Vittorio, il Movimento Indipendenza, in occasione dell’anniversario della sua fondazione, ha organizzato un’assemblea per la fine del massacro in Palestina e per fermare l’escalation di una guerra globale”. Sono queste le parole di Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza, nato un anno fa. All’assemblea che si terrà sabato 30 novembre alle ore 17:00 a Palazzo Ripetta (via di Ripetta, 231), parteciperanno membri della comunità palestinese e di quella libanese e i dirigenti del Movimento Indipendenza, fra cui il Segretario Gianni Alemanno, i Vicesegretari Luigia Passaro, Nicola Colosimo e Marcello Taglialatela e il Presidente Massimo Arlechino.