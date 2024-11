Giorgia Meloni da Sergio Mattarella, il pranzo al Quirinale: cosa trapela

28 novembre 2024 a

a

a

La premier Giorgia Meloni ieri è stata al Quirinale per un pranzo di lavoro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. A quanto si apprende fa fonti vicine alla presidenza della Repubblica, si tratta di "normali interlocuzioni" tra un presidente della Repubblica e un presidente del Consiglio, che avvengono di routine almeno una votazione al mese. Tra i temi toccati - viene spiegato - i viaggi internazionali recenti, la finanziaria, la questione dei rapporti con l’Europa. Viene infine sottolineato che l’incontro era stato fissato la settimana scorsa, e non sull’onda di questione politiche degli ultimi giorni.

Frizioni Lega-FI su Rai e sanità. Ma alla crisi ci ha creduto solo la Schlein

Un incontro che il Corriere della sera definisce "segreto" e "cordiale", i "due presidenti hanno parlato di tutto e l'inquilino del Quirinale avrebbe sottolineato come le obiezioni dei suoi uffici" ad alcuni provvedimenti "non siano certo politiche, ma squisitamente procedurali". Nel colloquio e nel pranzo di lavoro non si sarebbe parlato dell'elezione dei giudici della Corte costituzionale, per la quale da mesi Mattarella sprona il Parlamento, né dei contrasti tra politica e magistratura.