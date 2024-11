M5S, bordata di Toninelli a Conte: "Simbolo di Grillo. Lui costolina del Pd"

25 novembre 2024 a

a

a

Alla Costituente del Movimento 5 Stelle ha vinto colui che l'ha voluta. Il presidente Giuseppe Conte, che si era detto pronto a lasciare se la sua linea per un partito progressista e aperto alle alleanze fosse stata bocciata dagli iscritti, ha chiuso la convention Nova saldo al comando del partito. È stata sancita la fine, invece, del tempo dei grillini e la cancellazione della figura del garante. Non è convinto di quanto si immagina possa accadere alla forza politica in questione Danilo Toninelli. "Qui si è perso un round, non certo la guerra", ha scandito il membro del collegio dei probiviri del M5S ai microfoni di Radio Cusano Campus.

No al garante e stop al doppio mandato. Il M5s esegue il grillicidio

Toninelli ha poi spiegato meglio la sua opinione: "Stanno pensando di calpestare il cadavere del leone, ma non hanno capito che il leone è ferito - certamente - ma ha molte altre zampate da dare". Qualora Grillo chiedesse di rivotare i quesiti, "il 30% di quelli che ha votato contro l'eliminazione del garante non voterà e non è detto che raggiungano il quorum", ha spiegato l’ex ministro, che ha postato l’intervento anche sui suoi canali social. A suo avviso, "i risultati di ieri sono stati condizionati da scelte manipolate da chi ha creato quest’Assemblea costituente. Gli iscritti da 170mila sono stati ridotti a 90mila e di conseguenza si è deciso di cancellare un numero che avrebbe garantito una maggioranza diversa per raggiungere il quorum".

Il Grillicidio si tinge di giallo: spuntano Crimi e Fico al pc prima dei verdetti

Quindi la bordata: "Hanno esultato sulla cancellazione del fondatore, di Beppe Grillo senza cui nessuno sarebbe stato in quella sala, compreso Conte, né avrebbe messo piede in Parlamento". Il fondatore del M5S "impugnerà tutto quanto, verrà sospeso tutto quanto e di conseguenza Conte sarà costretto a fare il suo partito, la costolina del Partito democratico, per soddisfare l'appetito una decina di soggetti che vogliono il quarto e quinto mandato. Potrà seppellire in maniera dignitosa una storia gloriosa che invece è stata infangata da un infame umano", ha concluso.