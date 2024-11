Valditara, l'isteria e l'attacco preventivo della sinistra sulla giornata della sicurezza

21 novembre 2024 a

A sinistra i nervi sono tesi e tutto fa polemica tanto che, a volte, gli attacchi agli esponenti di maggioranza sono di natura preventiva. Ne è prova concreta l'ultima teoria del Pd che riguarda una presunta dimenticanza del ministro dell'Istruzione e del Merito e che è semplice da smentire. "Anche quest’anno, il Ministro dell’Istruzione Valditara dimentica di ricordare la Giornata Nazionale della Sicurezza nelle Scuole, istituita per sensibilizzare sul tema cruciale della sicurezza scolastica e rendere omaggio alle vittime delle tragedie che hanno colpito le nostre scuole, come il crollo del liceo Darwin di Rivoli il 22 novembre del 2008", ha dichiarato la responsabile nazionale scuola del Partito Democratico Irene Manzi. Peccato che, come tra l'altro ha ricordato poi la deputata Dem stessa, la ricorrenza è stata fissata "il 22 novembre", cioè domani.

"Questa ricorrenza, fissata simbolicamente proprio il 22 novembre, non è solo un’occasione per promuovere la cultura della prevenzione, ma rappresenta anche un momento di riflessione collettiva su un tema che riguarda direttamente milioni di studenti, insegnanti e famiglie. Ignorare o sottovalutare questa giornata equivale a perpetuare una mancanza di rispetto per le vittime e a minimizzare la centralità della sicurezza negli istituti scolastici", ha continuato Manzi. Si è messa sul piede di guerra anche Anna Ascani. "Domani, 22 novembre, è la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Una legge del Parlamento istituita nel 2015 per far sì che di un tema così importante si parlasse sempre e non solo dopo una tragedia. Anche quest’anno però Valditara l’ha dimenticata. Nessuna iniziativa nazionale è in programma. Segno evidente che questa per il ministro non è una priorità", ha detto la vicepresidente della Camera e deputata del Pd.