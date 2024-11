Valditara minacciato: scritte e simboli anarchici. Meloni: "Vile e inaccettabile"

20 novembre 2024 a

a

a

Giuseppe Valditara ancora nel mirino. Nella notte sono apparse sui marmi della facciata del ministero dell'Istruzione di viale Trastevere a Roma alcune scritte contro il titolare del dicastero, accompagnate dalla stella a 5 punte e dal simbolo anarchico della freccia nel cerchio. "104 morte di Stato, non è l'immigrazione ma la vostra educazione" e "Valditara fai schifo, non può patriarcare per sempre, dimettiti", si legge. Al momento, gli autori del gesto vergognoso rimangono ignoti. Il riferimento è alle parole pronunciate lunedì dal ministro dell'Istruzione e del Merito per affrontare il tema del patriarcato e quello dell'incremento dei fenomeni di violenza sessuale in connessione con l'immigrazione illegale. "Le scritte intimidatorie e i simboli anarchici comparsi sul ministero dell’Istruzione sono un gesto vile e inaccettabile. Piena vicinanza al ministro Valditara, sicura che il suo impegno non sarà fermato da queste provocazioni", ha tuonato su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.