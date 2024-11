Emilia-Romagna, dopo sette sconfitte Schlein non si tiene: "Commovente"

18 novembre 2024 a

Dopo una sola vittoria e sette sconfitte elettorali, a Elly Schlein non pare vero festeggiare in anticipo l'elezione a presidente della Regione Emilia Romagna di Michele De Pascale mentrre in Umbria si profila un testa a testa. "Una vittoria emozionante, De Pascale sarà un grande presidente della regione Emilia Romagna. Grazie per la passione, la competenza e la generosità con cui ti sei speso in questa campagna elettorale"; afferma la segretaria dem che al comitato elettorale dem prende la parola subito dopo le prime dichiarazioni del candidato che veleggia verso l'elezione. Schlein ha ringraziato l'ex governatore Stefano Bonaccini e gli elettori: "Ce la metteremo tutta per essere ogni giorno all'altezza di questa fiducia". "Siamo molto felici e devo dire la parola giusta, è proprio emozionante, è una vittoria comunemente", ha detto la leader dem come riporta lo speciale del Tg La7 condotto da Enrico Mentana.

Proiezioni e spoglio, testa a testa in Umbria. In Emilia-Romagna De Pascale dichiara vittoria

"Ringrazio tutti gli emiliano-romagnoli. Un voto che conferma una forte fiducia rispetto a una politica che ha ispirato la nostra campagna elettorale, una campagna onesta e mai arrogante,. Il dato di partecipazione preoccupa, merita riflessione. Devo molta riconoscenza, a partire da Elly Schlein e Stefano Bonaccini che mi hanno dato un sostegno immenso", aveva detto poco prima De Pascale. "In questa terra siamo stati duramente feriti in questo anno e mezzo. È stato un anno e mezzo di speculazioni politiche e di scontri, un dato drammatico per la nostra terra. Da questa campagna elettorale deve finire la speculazione politica e deve cominciare la collaborazione istituzionale. Spero già nei prossimi giorni di incontrare la presidente del consiglio per un cambio di passo", ha aggiunto.