Elezioni regionali in Umbria ed Emilia-Romagna, la diretta: proiezioni e spoglio

Via allo spoglio per le elezioni regionali in Umbria e in Emilia-Romagna. La prima proiezione di Swg per La7 (copertura 12 per cento) per il voto umbro vede in testa dello 0,7% la candidata del centrosinistra, Stefania Proietti. La sindaca di Assisi è accreditata del 48,7%, mentre l’avversaria di centrodestra, la governatrice uscente Donatella Tesei, è al 48,0%. Secondo la prima proiezione Swg-La7 (8% copertura), alle elezioni regionali dell’ Emilia Romagna, il candidato del campo largo Michele De Pascale è al 56,1% mentre la candidata di centrodestra Elena Ugolini è al 40,8%.

La prima proiezione di Consorzio Opinio per Rai alle Regionali in Umbria conferma il testa a testa tra le due principali sfidanti con la candidata del centrosinistra Stefania Proietti in leggerissimo vantaggio al 48,5% contro la presidente uscente del centrodestra Donatella Tesei al 48,3%. Il dato è relativo alle ore 16.09 con la copertura del 7% del campione. Secondo la prima proiezione di Consorzio Opinio Italia per la Rai, basata su un campione del 7%, in Emilia-Romagna Michele de Pascale diventerebbe presidente della Regione con il 56,8% dei consensi. La sfidante di centrodestra, Elena Ugolini, si fermerebbe invece al 39,4%, staccata quindi di 17 punti percentuali, mentre il candidato di sinistra Federico Serra arriverebbe al 2,3%.

Affluenza - È stata pari al 52,30% l’ affluenza alle elezioni regionali in Umbria, dove gli elettori erano chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Sensibile il calo rispetto alla volta scorsa del 2019: in quell’occasione si recò alle urne il 64,69% degli aventi diritto. È del 46,42% l’ affluenza definitiva per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Nel precedente turno elettorale l’ affluenza era stata del 67,67%. È quanto emerge dal portale Eligendo del ministero dell’Interno.