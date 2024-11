Sondaggi, il dato che manda in tilt la sinistra: la fiducia nel governo cresce ancora

16 novembre 2024 a

a

a

Fratelli d’Italia resta il primo partito con un gradimento del 29,5%, stabile rispetto a una settimana fa e in lieve calo rispetto al mese scorso (-0,1%). Il Pd, al secondo posto con il 22,9%, recupera uno 0,1% nella settimana, segnando un -0,5% sul mese. Completa il podio Forza Italia all’11,3%, stabile sulla settimana e +0,1% sul mese. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 14 e 15 ottobre 2024. Per quanto riguarda gli altri partiti, il Movimento 5 Stelle si attesta al 10,6% perdendo uno 0,1% sulla settimana e un +0,2% sul mese. La Lega è all’8,7% (+0,1% sulla settimana e un +0,6% sul mese). Alleanza Verdi e Sinistra ha il 6,2% dei consensi, con un +0,1% rispetto alla scorsa settimana e -0,3% sul mese precedente. Azione è al 2,5% stabile sulla settimana e -0,4% sul mese. Proseguendo Italia viva è al 2,4% stabile rispetto a sette giorni fa e con +0,3% in confronto a un mese fa. +Europa raccoglie l’1,9% con un -0,1% sulla settimana e un +0,2% sul mese. Gli altri partiti nel loro complesso assommano un 4%.

"L'antifascismo non sposta voti", Mannheimer gela Formigli: il sondaggio

I LEADER - Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono i leader politici più graditi agli italiani, il loro consenso resta stabile rispetto a una settimana fa. Elly Schlein è in terza posizione anche lei stabile nei consensi. La premier è prima con il 44,1%, stabile sulla settimana scorsa e +0,1% sul mese scorso. Tajani resta al secondo posto con il 37,5% come la settimana scorsa e +0,1% sul mese. Schlein al terzo posto con il 30,4% con un -0,5% sul mese. Troviamo poi Giuseppe Conte, forte di un 29,4% dei consensi con un -0,1% tanto sulla settimana che sul mese. Alle sue spalle Matteo Salvini con un 26,4%, in salita del +0,1% sulla settimana, +0,3 sul mese. Emma Bonino è al 20,4% con un -0,1% sulla settimana e +0,3% sul mese. Carlo Calenda è al 19,1% perdendo -0,1% sulla settimana e -0,5% sul mese. Angelo Bonelli insegue con il 16,6% che fa registrare un +0,1% sulla settimana e -0,1% sul mese. Nicola Fratoianni ha il 16,3% dei consensi con un -0,1% sia sulla settimana che sul mese. Chiude Matteo Renzi che ha la fiducia del 14,4% perdendo 0,1% sulla settimana e con +0,3% sul mese.

Voto Emilia e Umbria, sinistra in ansia: Schlein teme l'ennesima sconfitta

IL GOVERNO - Cresce la quota di chi ha fiducia nell’esecutivo, attestandosi al 41%, valore che risulta in crescita di un +0,1% sulla settimana e +0,8% sul mese. Cala al 51,7% la quota degli italiani che non ha fiducia nel governo Meloni, -0,2% nella settimana e -0,7 nel mese. Chi non esprime un parere è il 7,3% della platea.