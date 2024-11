Di Giuseppe, sventato un attentato: "Per fortuna l'ordigno è stato trovato"

Sullo stesso argomento: Ordigno nello stabilimento di Di Giuseppe: arrestato un 37enne

È stato sventato un attentato nella fabbrica di Andrea Di Giuseppe, il deputato italiano di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione Centro e Nord America e sotto scorta da un anno e mezzo per le sue denunce sulla compravendita di visti e passaporti. L’ufficio dello sceriffo della Contea di Highlands, in Florida, ha annunciato di aver arrestato James Wayne Phillips, di 37 anni, dipendente di una società di proprietà di Di Giuseppe. I colleghi dello stabilimento di Sebring, cittadina a meno di 300 km da Miami, hanno trovato nel suo armadietto un tubo-bomba (pipe bomb) parzialmente completato, e hanno chiamato le forze di polizia.

"L’unica cosa che posso dichiarare è che è stato effettuato un arresto, grazie all’intervento tempestivo della polizia di Miami. Gli investigatori americani e italiani stanno lavorando assieme per venire a capo di quanto accaduto", ha dichiarato l'onorevole in merito al ritrovamento di un ordigno esplosivo all'interno di uno stabilimento statunitense. "Qualsiasi cosa dicessi in questo momento sarebbe un’ipotesi. Per fortuna, l’ordigno è stato trovato da uno dei miei dipendenti con esperienza in esplosivi: ha chiesto l’immediato intervento di polizia e artificieri che hanno messo al sicuro l’area e arrestato l’uomo che aveva costruito il tubo esplosivo", ha aggiunto.