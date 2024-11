L'Aria che Tira, Cerno show da Parenzo: “I magistrati la camicia rossa ce l'hanno sopra, non sotto”

12 novembre 2024 a

“Sei un salviniano, gli fai un sacco di campagna elettorale”. È questa la provocazione che fa Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, parlando con David Parenzo nel corso della puntata del 12 novembre de L’Aria che Tira. Nel talk show di La7 si discute infatti delle parole di Matteo Salvini “I giudici comunisti si levino la toga e si candidino”. “Salvini - prosegue Cerno - è ottimista nel dire che hanno sotto la camicia rossa, ce l’hanno sopra, lo scrivono su internet quello che pensavano del governo. È stata la settimana santa di Magistratura Democratica e io ho aperto un contenzioso con Branko, che su Il Tempo fa l’oroscopo. Abbiamo scoperto che loro le sentenze ce le dicono due giorni prima, quindi ho chiesto al giudice Musolino se ci fa l’oroscopo delle sentenze della settimana, così sappiamo prima cosa hanno deciso di decidere. Quanto successo questa settimana è straordinario. L’Europa prima o poi cambierà questa sentenza specifica su un caso che viene interpretata dai giuristi in 50mila modi, tranne dalla corrente di MD, che ha detto proprio che ‘sarebbe grave che non fosse interpretata così’ alla vigilia della sentenza di un giudice che ha scritto su internet frasi anti-Meloni”.

Dopo la mail spunta lo screenshot al veleno su Meloni e figlia

Cerno, dopo aver letto le frasi integrali di Antonella Marrone, la toga di ex Magistratura Democratica passata alla corrente di sinistra AreaDg che ieri ha firmato alcuni dei provvedimenti di sospensione del trattenimento dei migranti in Albania, continua: “La camicia rossa ce l’hanno sopra, lo dicono loro, non lo diciamo noi. Non hanno rimandato, hanno fatto una linea di indirizzo, solo in Italia succede una cosa del genere”. “La giudice Albano - polemizza Cerno - ha scritto e detto tutto quello che, se lo dicono in Germania o in Francia, vedi che casino salta fuori. Solo in Italia ci sono i politici seduti con i magistrati che anticipano le sentenze di due giorni. Solo in Italia”.