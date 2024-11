Migranti, “questi giudici devono andarsene”. Musk all'attacco delle toghe rosse anti-governo

12 novembre 2024 a

“Questi giudici devono andarsene”. È il commento di Elon Musk in calce al post dell’account di Mario Nawfal su X che dava conto della decisione della magistratura italiana sul piano di trasferimento di alcuni migranti nel centro allestito in Albania ideato dal governo guidato da Giorgia Meloni.

L’autore del post è emerso come una delle star emergenti su X dove conta più di 1,7 milioni di follower, ospita alcuni dei più grandi eventi audio della piattaforma e riceve spesso elogi dallo stesso Musk. Posizionandosi come una combinazione di imprenditore, influencer aziendale e ‘citizen journalist’, Nawfal ospita e modera ‘The Roundtable Show’, che, a suo dire, porta più di 6 milioni di ascoltatori a settimana. La chat audio in diretta è diventata un pilastro della piattaforma, con ospiti come l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried (ora in galera per truffa) e Hunter Biden, sempre con la promozione da Musk. Ma secondo un’inchiesta della Nbc, la rapida ascesa di Nawfal da imprenditore poco conosciuto a celebrità apparentemente onnipresente su X è stata accolta con crescente attenzione da parte di ex colleghi, i quali affermano che la personalità pubblica di Nawfal, in termini di successo negli affari e nei social media, è stata costruita in parte su promesse non mantenute e su sforzi di growth hacking altamente calcolati e orchestrati. Le fonti citate da Nbc News parlano di un imprenditore assetato di fama che lascia dietro di sé una scia di collaboratori insoddisfatti e inevasi.

Questa invece la reazione del consigliere laico del Csm Ernesto Carbone: “Le parole di Elon Musk contro i giudici italiani sono parole pericolose. Questi nuovi oligarchiche sfruttano mondi nuovi (come lo spazio, l'etere i social e le nuove tecnologie) per controllare la politica mondiale sono un pericolo per la democrazia. Dopo un'incursione nella politica tedesca oggi il giurista Elon Musk entra in modo violento criticando un potere delle Stato. Tutto questo è inaccettabile ma soprattutto pericoloso”.