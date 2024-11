Migranti in Albania, toghe ancora contro il governo. Bufera per la sentenza "annunciata"

11 novembre 2024 a

Nuova decisione del tribunale di Roma di non convalidare i trattenimenti dei migranti in Albania. E nuova polemica politica. Con un paio di differenze rispetto poche settimane fa. La prima è che oggi c'è un decreto legge ad hoc con la lista dei «Paesi sicuri», tra i quali rientrano anche Egitto e Bangladesh, i Paesi dei migranti che per le toghe dobbiamo riportare in Italia. La seconda è che il contenuto della sentenza era stato in qualche modo annunciato dalla presidente della corrente di Magistratura Democratica Silvia Albano. E così il governo va all'attacco della decisione dei giudici di sospendere i provvedimento e di rimettere il caso alla Corte di giustizia europea, che di fatto apre la strada al rimpatrio dei 7 migranti trattenuti nel centro di Gjader.

Migranti in Albania, altro stop dei giudici: "Devono tornare in Italia"

"Un'altra sentenza politica non contro il governo, ma contro gli italiani e la loro sicurezza. Governo e Parlamento hanno il diritto di reagire per proteggere i cittadini, e lo faranno. Sempre che qualche altro magistrato, nel frattempo, non mi condanni a sei anni di galera per aver difeso i confini", ha tuonato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani "ci sono alcuni magistrati che stanno cercando di imporre la loro linea politica al governo. Questo non è accettabile". Il segretario azzurro sottolinea: "Io rispetto tutte le decisioni della magistratura, non faccio polemica e non offendo nessuno, dico soltanto che è una scelta che va contro la tripartizione dei poteri. Non è un magistrato che decide qual è un Paese sicuro perché non lo sa. Perché non si occupa di queste cose. Se il governo che ha gli strumenti per farlo dice che un Paese è sicuro, allora c’è qualcosa che non funziona".

La premier Giorgia Meloni non commenta. Ma le opposizioni vanno comunque all'attacco dell'esecutivo. "Gli attacchi ai giudici dei due vicepremier sono vergognosi: è il governo che non rispetta la separazione dei poteri e tenta di scaricare sui magistrati la propria incapacità di gestire il fenomeno migratorio", replica dal porto di Shengjin Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. La decisione del tribunale romano non stupisce le forze di minoranza: "Siamo stati facili profeti: da mesi affermiamo che la maggior parte dei migranti deportati in Albania sarebbero stati riportati in Italia. Anche stavolta abbiamo avuto ragione", sintetizza il segretario di +Europa, Riccardo Magi, che rilancia: "A questo punto, il governo ha l'obbligo di interrompere le deportazioni".

Ormai fanno politica. L'ira della maggioranza

"La dottoressa Albano, presidente di Magistratura Democratica, ieri, intervenendo alla manifestazione politica di MD, in un suo comizio, ha anticipato la sentenza di oggi. L’ho denunciato ieri, non è un segreto. La dottoressa Albano ha detto che era stato depositato un verbale di una sentenza di un giudice monocratico che avrebbe deciso sulla questione dei sette immigrati. Mi chiedo, e l’ho chiesto anche con un’interrogazione, come mai la dottoressa Albano sapeva che c’era il deposito di una sentenza di un altro giudice? Ha fatto trapelare i contenuti. Era un suo potere o alcuni magistrati fanno il congresso permanente e si scambiano le carte pure quando scrivono le sentenze che non sono di loro competenza?", ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula. "Siamo di fronte a fatti gravissimi ed eversivi dell’ordine democratico e repubblicano e lo diciamo facendo nomi e cognomi - ha aggiunto Gasparri -. La dottoressa Albano ha accusato Giorgia Meloni di attaccarla, rispetti il governo e la democrazia. Qui siamo una Capitol Hill al contrario. La Capitol Hill la stanno facendo i magistrati".