Elon Musk fa impazzire Boldrini sui giudici: "Meloni lo tenga a bada"

Elon Musk a gamba tesa. Il magnate si è inserito nel testa a testa tra il governo e i giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma, che ieri hanno annullato i trattenimenti dei sette migranti trasferiti in Albania, rinviando alla Corte di giustizia europea per chiarimenti sulla corretta interpretazione delle direttive. “Questi giudici devono andarsene", ha tuonato sulla piattaforma social X. Poche e dirette parole che hanno mandato presto in tilt la sinistra. "A che titolo Elon Musk pensa di poter dire cosa devono o non devono fare i giudici italiani? Cosa gli dà il diritto di interferire con un potere indipendente di uno stato sovrano che non è neanche il suo?": Laura Boldrini si è accodata al deputato di Avs Angelo Bonelli.

"La presidente Giorgia Meloni tenga a bada il suo idolo e gli dica di astenersi dal mettere in atto queste invasioni di campo. Oppure il ’sovranismo' serve solo per attaccare le leggi europee sui migranti?"", ha proseguito la deputata Dem e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, dimostrando così di non riuscire a non nominare la presidente del Consiglio. Il primo a schierarsi contro Musk è stato, come sopra anticipato, il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "L'attacco di Musk ai giudici italiani non solo è inaccettabile e un'ingerenza da braccio destro di Trump, ma è il segnale inequivocabile di quello che Musk vuole realizzare, ovvero costruire un'autocrazia tecnologica grazie al suo impero economico per fare a meno della democrazia", ha dichiarato Bonelli.