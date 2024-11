Putin "non ha in programma di congratularsi con Trump", cade l'ultima balla della sinistra

06 novembre 2024 a

"Abbiamo un vincitore" delle presidenziali Usa, e non è Donald Trump ma Vladimir Putin. Il tweet all'alba della clamorosa sconfitta di Kamala Harris è di Luca Bottura, giornalista e autore satirico, e riassume l'idea promossa dalla galassia della sinistra di un Cremlino illuminato a festa per il pericolo scampato e il ritorno alla Casa Bianca del tycoo. Teorie, come spesso accade, smentite dai fatti. Basta ascoltare le parole del portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov: "Non sono a conoscenza dei piani del presidente di congratularsi con Trump per le elezioni", ha dichiarato. "Non dimentichiamo che stiamo parlando di un paese ostile, che è direttamente e indirettamente coinvolto in una guerra contro il nostro Stato", ha aggiunto spiegando che "la Russia analizza attentamente le dichiarazioni degli Stati Uniti, ma trarrà le conclusioni sulla base di passi concreti".

Insomma, altro che festa a Mosca per l'elezione di Trump. A congratularsi con il repubblicano, invece, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la "sua impressionante vittoria elettorale. Kiev si prepara a dialogare con un interlocutore totalmente diverso rispetto a Joe Biden. Il neo presidente ha già incontrato Zelensky a New York quando ha detto e ripetuto che favorirà una rapida intesa tra Kiev e Mosca per porre fine alla guerra. "Ricordo il nostro bell'incontro con il presidente Trump a settembre, quando abbiamo parlato nei dettagli del partenariato strategico tra Ucraina e Stati Uniti, del piano per la vittoria e dei modi per porre fine all'aggressione russa contro l'Ucraina - scrive Zelensky in un lungo post su X - Apprezzo l'impegno del presidente Trump per l'approccio 'pace attraverso la forza' negli affari globali. Questo è esattamente il principio che può nei fatti avvicinare la pace giusta in Ucraina. Spero lo metteremo in pratica insieme".

Non solo. Zelensky auspica "un'era con Stati Uniti d'America forti sotto la leadership risoluta del presidente Trump". "Facciamo affidamento sul continuo e forte sostegno bipartisan per l'Ucraina negli Stati Uniti - aggiunge - Siamo interessati a sviluppare una cooperazione politica ed economica reciprocamente vantaggiosa che porterà benefici a entrambe le nostre Nazioni".