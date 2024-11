Effetto Trump sui mercati: dollaro e bitcoin ai massimi

06 novembre 2024 a

"Effetto Trump" sui mercati: la riconquista della Casa Bianca da parte del tycoon mette le ali al dollaro, salito al massimo da due anni e ai rendimenti obbligazionari statunitensi, ma anche al bitcoin mentre in Europa gli indici salutano con favore la vittoria del magnate dell’economia. Gli operatori stanno aumentando le scommesse su nuovi tagli fiscali, tariffe e aumento dell’inflazione. La notizia che il partito dell’ex presidente ha conquistato il controllo del Senato ha rafforzato infatti la prospettiva di ampi tagli alle tasse, di maggiori tariffe e di deregolamentazione, visti come una spinta per il biglietto verde. E infatti l’euro è scivolato a 1,0703 sulla divisa statunitense cedendo l’1,79% mentre il dollaro guadagna l’1,48% sullo yen a 153,86. Il Bitcoin nel frattempo è salito di oltre 6.000 dollari, raggiungendo la cifra record di 75.371,69 dollari, superando il precedente picco di 73.797,98 dollari raggiunto a marzo.

Donald Trump 47esimo presidente Usa: "Sarà la nostra età dell'oro"

Trump si è impegnato a fare degli Stati Uniti la «capitale mondiale del bitcoin e delle criptovalute» e a mettere il miliardario della tecnologia Elon Musk a capo di un’ampia revisione degli sprechi governativi. Il rendimento del Treasury decennale ha raggiunto il 4,46%, il massimo dall’inizio di luglio, mentre quello del «long bond» trentennale ha raggiunto il 4,63%, con un aumento di 0,15 punti percentuali e la maggiore variazione giornaliera da oltre un anno