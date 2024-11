Kemi Badenoch nuova leader dei Tory, Tajani: "Bell'esempio di integrazione"

02 novembre 2024 a

a

a

Il partito conservatore britannico Tory ha eletto Kemi Badenoch come sua nuova leader, nel tentativo di riprendersi dall’ultima pesante sconfitta elettorale nel Regno Unito. Badenoch è la prima donna afrodiscendente a guidare un importante partito politico britannico e ad aspirare dunque alla premiership. Prende il posto dell’ex premier Rishi Sunak, che a luglio ha portato i conservatori al peggior risultato elettorale dal 1832. Ha sconfitto il rivale Robert Jenrick in un voto che ha coinvolto quasi 100.000 membri del partito di centro-destra.

Congratulazioni a @KemiBadenoch eletta nuova leader dei Conservatori.Una donna di colore candidata a guidare il Regno Unito.Bell'esempip di integrazione.Come propone lo Ius Italiae. Che non è una proposta di sinistra. pic.twitter.com/YpIaEerpNP — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 2, 2024

"Congratulazioni a Kemi Badenoch, eletta nuova leader dei Conservatori" britannici, "una donna di colore candidata a guidare il Regno Unito. Bell’esempio di integrazione. Come propone lo Ius Italiae. Che non è una proposta di sinistra": sono queste le parole scritte in merito all'elezione della nuova leader su X dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.