Liguria, la lettura di Donzelli: “Nuova iniezione di fiducia per il governo, vittoria importante”

29 ottobre 2024 a

a

a

«Dicevano che le Regionali di autunno sarebbero finite 3 a 0... Beh, può essere. Ma certamente non per loro». A gongolare in un’intervista al Corriere della Sera è Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, che commenta la vittoria di Marco Bucci su Andrea Orlando. In Liguria, rimarca, è stato ottenuto «un risultato straordinario, che conferma la voglia di dare fiducia al centrodestra». Insomma, si tratta di una «vittoria importantissima, perché la Liguria è una Regione storicamente di centrosinistra, che ha visto finire la legislatura in modo drammatico - prosegue -, tra grida, accuse, manifestazioni inneggianti alle manette, in un clima di delegittimazione continua contro il centrodestra».

Gasparri esulta per la vittoria: “Abbiamo vinto nonostante l'handicap di magistratura e Rai”

«Abbiamo vinto perché il Paese conferma ogni volta che ha fiducia in questo governo, in questa maggioranza e soprattutto nel presidente del Consiglio - spiega ancora Donzelli -. Il traino del buongoverno è stato decisivo. Come lo è stata la scelta appunto di Giorgia Meloni di chiedere a Bucci di correre: era il candidato giusto, che ha saputo attrarre molti voti, credibile». FdI ha perso molti voti in percentuale rispetto alle Europee, un qualcosa che non preoccupa Donzelli, che fotografa così la situazione: «Premesso che rispetto alle scorse Regionali siamo molto cresciuti, a differenza delle Europee questo non era un voto di partito, le liste civiche contano molto, c’è un coinvolgimento diverso rispetto a elezioni nazionali».