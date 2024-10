M5S, il segnale di Grillo dopo la scoppola in Liguria: “Traditi dalle pecore si muore”

29 ottobre 2024 a

Marco Bucci è eletto presidente della Regione Liguria per il centrodestra con 291.093 voti e una percentuale del 48,77%. Andrea Orlando, ex ministro della giustizia e principale sfidante di Bucci, ha ottenuto 282.669 voti con una percentuale del 47,36%. Sono i dati definitivi del portale Eligendo del Ministero dell'Interno quando sono state scrutinate tutte le 1.785 sezioni. A poche ore di distanza dalla sonora sconfitta, con un risultato disastroso per il M5S, che ha raccolto appena il 4,6% dei voti, Beppe Grillo ha pubblicato un post nelle ‘storie’ temporanee di Whatsapp: «Si muore più traditi dalle pecore, che sbranati dal lupo».

La giusta sentenza: Bucci batte Orlando in Liguria dopo l'inchiesta e dimissioni di Toti

Si infiamma sempre di più lo scontro al vertice del Movimento 5 Stelle, con Grillo che spiega che la citazione è attribuita a un «autore sconosciuto» e accompagnata dalla foto di un lupo. Impossibile all’interno del M5S non cogliere un riferimento del garante alla guerra con Giuseppe Conte: il presidente del Movimento ha annunciato nelle anticipazioni del libro di Bruno Vespa che non rinnoverà il contratto di consulenza di Grillo da 300mila euro. Il co-fondatore del M5S ha replicato con un video social per rivendicare «il diritto a estinguere il Movimento».