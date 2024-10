Il Tempo compie 80 anni, l'intervista a Meloni: "Migranti in Albania? Sentenza irragionevole"

23 ottobre 2024 a

a

a

Un simbolo di Roma e della romanità come regalo alla premier Giorgia Meloni, ospite alla Gnam (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea) per la festa per gli 80 anni del quotidiano Il Tempo. Al termine dell’intervista, il direttore del giornale Tommaso Cerno ha omaggiato la presidente del Consiglio con un sampietrino, racchiuso in un cofanetto.

Giorgia Meloni agli 80 anni de Il Tempo. La mail, i giudici, i migranti: "Non sono condizionabile"

Durante l’intervista con Cerno Meloni si è espressa anche sulla sentenza del tribunale di Roma che ha negato il trattenimento dei migranti nei Cpr in Albania: «La considero irragionevole perché non riguarda solo il tema dell’Albania, ma tutti gli immigrati illegali che arrivano da alcune nazioni. I giudici si rifanno ad una sentenza della Corte europea ma le non convalide dei trattenimenti degli irregolari sono cominciate molto prima. La questione dell’Albania è strumentale, io penso che la sentenza sia dettata da un approccio di visione molto diverso da quello che ha il governo».

Capezzone inchioda la sinistra: "La favola che gli unici porti sicuri sono in Italia"

«Una cosa che non rifarei? Forse non mi ricandiderei … no, sto scherzando. Un bilancio personale di questi due anni? Sono – ha proseguito la leader di Fratelli d’Italia - in pace con la mia coscienza, che è una ’ragazza’ aggressiva. Non avrei potuto metterci più impegno, lavorare di più. Ho capito presto che i diritti di Giorgia e i doveri della premier sono incompatibili. Le rinunce sono state tante ma penso che ne sia valsa la pena». «Lavoro, salari, famiglia e sanità», queste le priorità della manovra economica, ha evidenziato la premier alla festa per gli 80 anni de Il Tempo. La legge di bilancio varata dal governo, ha assicurato la presidente del Consiglio, «non aumenta le tasse» e mantiene «i conti in ordine». La sfida per il prossimo anno sarà «avere più soldi» in modo da intervenire con un taglio delle tasse per il «ceto medio», ha poi concluso Meloni.