Open Arms, Salvini: "Camps? Ora dice che 'stava scherzando'. Disgustoso"

22 ottobre 2024 a

a

a

"Sono così contento non perché scendiamo a terra ma perché è caduto Salvini, il ministro dell'Interno Italiano". Sono queste le parole che Oscar Camps, il fondatore della Ong spagnola Open Arms, pronuncia in un video pubblicato online il 19 agosto del 2019 da La Vanguardia, quotidiano di Barcellona. Il filmato è stato citato dall’avvocato Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, nella sua arringa. L’allora ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave. Il vicepremier torna oggi, via social, su quel filmato e sulla replica di Camps.

L’ultima vergogna del fondatore della Open Arms.



In un video del 2019 esultava NON per aver fatto sbarcare i clandestini ma perché “era caduto il ministro Salvini”: lo spagnolo Oscar Camps, svergognato in tribunale da Giulia Bongiorno, ora risponde che “stava scherzando” e si… pic.twitter.com/AP2ZvJKpdT — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 22, 2024

"Durante una delle udienze del processo di Palermo, che vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio, il suo avvocato Giulia Bongiorno ha parlato di un video in cui scherzavo dicendo che l'entusiasmo delle persone a bordo non era legato al loro sbarco, atteso da numerosissimi giorni, ma alla caduta del ministro", afferma Camps. Ed ecco il commento di Matteo Salvini su X: "L’ultima vergogna del fondatore della Open Arms. In un video del 2019 esultava NON per aver fatto sbarcare i clandestini ma perché 'era caduto il ministro Salvini': lo spagnolo Oscar Camps, svergognato in tribunale da Giulia Bongiorno, ora risponde che 'stava scherzando' e si rivolge direttamente al mio avvocato". "Prima ha sfruttato gli immigrati per una battaglia politica, ora prova a intimidire la mia difesa. Disgustoso", ha aggiunto il leader della Lega.