Bavaglio, Michaela Biancofiore difende Cerno: "Censura vetero fascista"

Ilaria Cucchi querela Il Tempo per la pubblicazione della mail scritta da Marco Patarnello. E sono in molti a esprimere la propria solidarietà nei confronti del direttore de Il Tempo. Prima tra tutti Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, NM, Udc, Maie.

«Da pseudo difensori dell’articolo 21 della Costituzione a censori dal sapore questo si vetero fascista, il passo è breve per alcuni esponenti delle sinistre. In questo caso, ci troviamo di fronte a un esposto della senatrice Ilaria Cucchi contro il Tempo e il suo direttore Cerno, a cui va la mia stima e vicinanza politica e umana, per il semplice fatto di aver adempiuto ai propri doveri professionali: diffondere la notizia pervenutagli di un magistrato che, via e-mail, confessa incredibilmente di trovare pericolosa una premier perché non ha indagini giudiziarie e quindi di agire nell’interesse generale e non personale - cosa che vi rende iper fieri di lei, calpestando il principio di terzietà che dovrebbe contraddistinguere i custodi del diritto. Fa specie che simili atti arrivino da chi, attraverso i quotidiani, abbia raccontato la storia tristissima di un fratello che è potuta emergere e trovare giustizia anche grazie alla stampa. Adesso capiamo a chi si riferiscono quando parlano di bavaglio alla stampa: a se stessi, che si ergono a parole a paladini della libertà d’espressione ma, nei fatti, si mostrano oscurantisti che vogliono schiacciare il pluralismo, a seconda della propria convenienza politica». Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE.