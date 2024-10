Meloni gate, lo scoop de Il Tempo arriva negli Usa: "Bravi a scovare la mail"

21 ottobre 2024 a

Lo scoop de Il Tempo, partito da piazza Colonna (Roma), supera l'Oceano Atlantico e arriva negli Usa. Ieri il nostro quotidiano ha pubblicato in esclusiva la mail che il procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, della corrente Magistratura Democratica, ha inviato ai colleghi dell'Anm per informarli che Giorgia Meloni "non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione" rispetto a Silvio Berlusconi e per provare a entrare a gamba tesa sulle scelte del governo in materia di immigrazione. Parole, quelle di Patarnello, che hanno alimentato la tensione tra la maggioranza e la magistratura sulla questione dei migranti e dei cpr in Albania e che hanno attirato anche l'attenzione della stampa estera.

"Si lamentano di Vannacci e poi...": toghe rosse, Tajani inchioda la sinistra

È il The Washington Outsider a riprendere la notizia e a complimentarsi con i giornalisti che hanno saputo smascherare il disegno della frangia rossa delle toghe. "Un'accusa (quella dei giudici allineati alla sinistra, ndr) che ha ripreso forza, e forse anche confermata, con quanto pubblicato oggi dal quotidiano «Il Tempo», che è stato bravo a scovare una mail inviata da uno dei giudici della Corte di Cassazione, Marco Patarnello, a una lista di giudici di Magistratura Democratica, la corrente di magistrati più allineata alla sinistra che fa capo all'Associazione nazionale magistrati", si legge sul sito.