Cucchi querela Il Tempo, Gasparri è una furia: “Ridicola e patetica denuncia su un attentato alla Costituzione”

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, si scaglia contro Ilaria Cucchi per la decisione di presentare un esposto contro Il Tempo dopo lo scoop sulla mail del magistrato anti-Meloni. Questo l’intervento del parlamentare azzurro: “Totale solidarietà al direttore de ‘Il Tempo’, Cerno, per la astrusa, ridicola, patetica denuncia di una parlamentare della sinistra nei suoi confronti per la meritevole pubblicazione di una mail di un giudice che ha auspicato una sorta di rivolta contro il governo. Il Tempo, con questa pubblicazione, ha messo in evidenza un grave reato, un vero e proprio attentato alla Costituzione. Lascia sbalordito vedere degli esponenti della sinistra trasformarsi in ‘guardiani della rivoluzione’, una sintesi tra i Vopos di quel che fu la Germania Est ed i Pasdaran di Ali Khamenei, al servizio di chi viene meno ai suoi doveri di imparzialità indossando la toga di magistrato”.