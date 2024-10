Cucchi querela Il Tempo, Fratelli d'Italia reagisce: “Ricorso ai tribunali per intimorire i giornalisti”

21 ottobre 2024 a

Pure da Fratelli d’Italia si alzano voci critiche nei confronti di Ilaria Cucchi dopo la scelta della senatrice di Avs di querelare Il Tempo per lo scoop sulla mail del magistrato Marco Patarnello che parlava di Giorgia Meloni. Il primo intervento è quello del senatore Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Affari costituzionali: «Questi primi due anni di governo Meloni sono stati accompagnati dal sottofondo lacrimevole della sinistra che costantemente grida alla deriva autoritaria e al pericolo per la libertà d’informazione. È esatto l’opposto. Chi davvero mette a repentaglio il discorso pubblico è la sinistra, attraverso la demonizzazione del pensiero diverso e il facile ricorso ai tribunali per intimorire i cronisti scomodi. Ultima dimostrazione in questo senso è l’esposto che la senatrice Ilaria Cucchi ha presentato contro Il Tempo per l’ottimo scoop sulla mail del magistrato Marco Patarnello. Solidarietà al direttore Tommaso Cerno e a tutta la redazione, certo che non si faranno intimidire».

Cucchi querela Il Tempo, la solidarietà di Salvini: “La sinistra si rassegni alla libertà di stampa”

Poi ecco la nota della senatrice di FdI Francesca Tubetti: «La sinistra non fa altro che rivendicare la libertà di stampa per tutti, eppure dimostra che l’unico giornalismo che difende è quello militante dalla propria parte. Guai infatti a pubblicare inchieste scomode agli amici, tipo le toghe rosse, perché finisce che qualche senatrice, leggasi Ilaria Cucchi, presenti un esposto. Solidarietà a Il Tempo e al suo bravo direttore Tommaso Cerno, vittime del tentativo di bavaglio all’informazione della sinistra ideologizzata che detesta il pluralismo nel dibattito pubblico».