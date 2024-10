Scoop della mail anti-Meloni, Ilaria Cucchi ci querela: “Diteci chi ve l'ha data”. Cerno: “Stai con noi, questo giornalismo ha svelato la verità su tuo fratello”

21 ottobre 2024 a

La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Perugia, riguardante la pubblicazione, da parte de Il Tempo, di una corrispondenza privata del magistrato Marco Patarnello, contenente opinioni personali sulla premier Meloni. “La pubblicazione, rilanciata sui social da Giorgia Meloni, ha esposto il giudice Patarnello a critiche e attacchi pubblici, soprattutto da parte dei sostenitori della Presidente del Consiglio e di Fratelli d’Italia. Con l’esposto chiedo alla Procura di Perugia di indagare per conoscere le modalità con cui il quotidiano Il Tempo è entrato in possesso della corrispondenza privata e sapere se il fatto è lecito o costituisce reato. Ho presentato inoltre, una denuncia-querela contro il direttore del quotidiano Il Tempo, Tommaso Cerno, per violazione dell’art. 616 del codice penale che disciplina la violazione della corrispondenza, l’affermazione della senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra.

Questa la replica di Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo: “Siamo onorati dell'attenzione della Cucchi, questo prova che chi vuole mettere il bavaglio ai giornali, cercare le fonti, ricattare l'editoria libera è la sinistra. Colpisce che una donna entrata nelle istituzioni a testimoniare la storia del fratello, dove furono i giornali a svelare la verità e quanto era stato tenuto nascosto, non stia dalla nostra parte e dalla parte della verità, ma stia dalla parte di chi vuole occultare e nasconderla dentro i palazzi del potere”.